В українських вишах навчаються 76,5 тисяч іноземних студентів – Міносвіти

В українських вищих навчальних закладах навчаються 76,5 тисяч іноземних студентів, половина з яких на медичних спеціальностях, повідомляє пресслужба Міністерство освіти і науки України.

«Станом на 1 січня 2021 року їх кількість складала 76 548 студентів (у 2018 році було 75 605). За походженням та кількістю іноземних студентів, які навчаються в закладах вищої освіти України, лідирують такі країни: Індія – 18 095, Марокко – 8832, Туркменістан – 5322, Азербайджан – 4628, Нігерія – 4227, Китай – 4055, Туреччина – 3999, Єгипет – 3048, Ізраїль – 2107, Узбекистан – 1585. З них 68908 осіб перебувають на основному навчанні, це складає 90,02%», – йдеться в повідомленні.

За даними МОН, у трійці найпорпулярніших вишів, де навчаються іноземні студенти в Україні, є Харківський університет імені Каразіна та Харківський медуніверситет, а також медичний університет імені Богомольця у Києві.

«Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%», – зауважують у міністерстві.

Як зазначила директор Українського державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова, минулий рік відзначився низкою труднощів, пов’язаних із пандемією та забороною запрошення іноземних громадян на навчання.

«Станом на 1 січня 2021 року зареєстровано 37 тис. 523 запрошення для іноземних вступників. Індія займає лідируючі позиції серед країн за походженням іноземних абітурієнтів, яким було зареєстровано запрошення на навчання», – повідомили у відомстві.

Раніше у МОН вказували, що серед причин, чому іноземці обирають навчання в Україні, вони називають якість освіти, її вартість, визнання українського диплому на батьківщині тощо.