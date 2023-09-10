Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл

Загиблими є громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат (фото ілюстративне)

Через обстріл гуманітарного конвою волонтерської організації Road to Relief на Донбасі загинуло двоє іноземних волонтерів – громадян Іспанії та Канади, повідомила організація 10 вересня на своїй сторінці в Instagram. Згідно з повідомленням, загиблими є громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат.

Повідомляється, що напередодні четверо членів команди Road to Relief вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів у регіоні.

Після того, як вони проїхали Часів Яр, їхнє авто потрапило під обстріл військ РФ. В результаті чого транспортний засіб перекинувся і загорівся. Крім загиблих Емми Ігуаль та Ентоні Ігната, в авто були також німецький медик-волонтер Рубен Мавік і волонтер зі Швеції Йоган Матіас Тир.

Як передає агенція AP, Ентоні Ігнат загинув на місці, а загибель Емми Ігуаль згодом підтвердили в МЗС Іспанії. У волонтерів з Німеччини та Швеції тяжкі поранення й опіки, але їх стан – стабільний.

Російська сторона повідомлення не коментувала.

Як йдеться на сторінці Road to Relief, організація займається евакуацією цивільних на Донбасі. Ще раніше допомагала цивільному населенню Херсонщини.

Як іноземні волонтери допомагають відбудовувати Україну
Embed
Як іноземні волонтери допомагають відбудовувати Україну

No media source currently available

0:00 0:02:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG