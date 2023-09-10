Двоє іноземців-волонтерів загинули на Донбасі через російський обстріл

Через обстріл гуманітарного конвою волонтерської організації Road to Relief на Донбасі загинуло двоє іноземних волонтерів – громадян Іспанії та Канади, повідомила організація 10 вересня на своїй сторінці в Instagram. Згідно з повідомленням, загиблими є громадянка Іспанії Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат.

Повідомляється, що напередодні четверо членів команди Road to Relief вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів у регіоні.

Після того, як вони проїхали Часів Яр, їхнє авто потрапило під обстріл військ РФ. В результаті чого транспортний засіб перекинувся і загорівся. Крім загиблих Емми Ігуаль та Ентоні Ігната, в авто були також німецький медик-волонтер Рубен Мавік і волонтер зі Швеції Йоган Матіас Тир.

Як передає агенція AP, Ентоні Ігнат загинув на місці, а загибель Емми Ігуаль згодом підтвердили в МЗС Іспанії. У волонтерів з Німеччини та Швеції тяжкі поранення й опіки, але їх стан – стабільний.

Російська сторона повідомлення не коментувала.

Як йдеться на сторінці Road to Relief, організація займається евакуацією цивільних на Донбасі. Ще раніше допомагала цивільному населенню Херсонщини.