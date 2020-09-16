Рада не підтримала зняття обмежень для іноземних студентів на навчання іноземною мовою, зокрема російською

Верховна Рада України у середу не підтримала у першому читанні законопроєкт 3717 «Про внесення змін до закону України «Про вищу освіту» щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства», що передбачав навчання студентів з-за кордону іноземною мовою, в тому числі російською. За рішення проголосували 210 народних депутатів.

Парламент відправив законопроєкт на повторне перше читання до профільного комітету. За це проголосували 235 народних депутатів.

На сьогодні законом «Про вищу освіту» передбачено, що заклад вищої освіти має право ухвалити рішення про викладання однієї, кількох або усіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, забезпечивши при цьому можливість вивчення відповідних дисциплін державною мовою.

Відхиленим законопроєктом пропонувалось встановити, що для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, що складаються винятково з іноземних громадян та/або осіб без громадянства, навчання може здійснюватися іноземною мовою. При цьому заклади вищої освіти мали б забезпечувати вивчення такими особами державної мови.