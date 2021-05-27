Відтепер в інстаграмі можна приховати кількість лайків

З 26 травня в інстаграмі можна приховати кількість лайків.

В інстаграмі повідомили, що тестували можливість приховування підрахунку лайків, щоб з’ясувати, чи не знизить це рівень тиску на користувачів соціальної мережі.

Згідно з відгуками користувачів та експертів, прихований підрахунок лайків для одних користувачів був користим. Водночас частину людей такі зміни дратували, оскільки іноді вони аналізують кількість лайків, щоб зрозуміти тренди соціальних мереж. У зв’язку з цим користувачам вирішили дати право вибору.

Відтепер інстаграм дозволяє приховати кількість лайків у всіх публікаціях у стрічці користувача. Також буде можливість приховати кількість лайків у власних публікаціях, щоб інші не бачили, скільки вподобань отримують ваші пости.

«Таким чином, якщо вам подобається, ви можете зосередитися на оприлюднених фотографіях та відео, а не на тому, скільки лайків отримують публікації», – розповіли в інстаграмі.

Фейсбук у своєму блозі повідомив, що проводить дослідження досвіду людей в інстаграмі, щоб зрозуміти, як можна змінити роботу своєї соціальної мережі.

За даними сервісу Statista, фейсбук має понад 2,7 мільярда активних користувачів. Інстаграм має близько 1,2 мільярда юзерів.