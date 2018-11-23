Суд відмовив прокуратурі у взятті під варту інструктора, обвинуваченого в пораненні журналіста

У Кривому Розі на Дніпропетровщині суд відмовив у взятті під варту інструктора Ігоря Петренка, обвинуваченого в пораненні на військових навчаннях журналіста В’ячеслава Волка. Відповідне рішення 23 листопада ухвалив Саксаганський райсуд Кривого Рогу.

Прокуратура клопотала про взяття підсудного під варту, мотивуючи це тим, що він порушує умови запобіжного заходу й залишав межі міста, зокрема, став учасником дорожньо-транспортної пригоди за межами Кривого Рогу. Захист із цим не погодився, наголошуючи на тому, що підсудний не знав, що полишив межі міста.

Суд у справі щодо пораненого на військових навчаннях в Кривому Розі телеоператора В’ячеслава Волка триває вже рік. У вересні засідання суду відтермінували через стан здоров’я обвинуваченого інструктора. Тоді стало відомо, що він потрапив у ДТП, був травмований і перебував у лікарні.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат В’ячеслава Волка Максим Гореліков, до суду була надана довідка з лікарні, яка засвідчувала, що інструктор травмований. Водночас ані медики, ані захист підсудного не надали дані про те, за яких обставин й де були отримані травми і які саме це травми.

Наступне судове засідання заплановане на 10 грудня.

6 липня 2017 року в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. Інцидент стався під час командно-штабних навчань із територіальної оборони у Саксаганській райраді. Постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор Ігор Петренко, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. Петренка взяли під варту, але згодом випустили під грошову заставу в 400 тисяч гривень, яку внесла невідома особа. Стан потерпілого В’ячеслава Волка лікарі оцінювали як вкрай тяжкий. Він переніс кілька складних операцій, але на ноги не став.

У жовтні 2017 року справу, відкриту поліцією проти цивільної особи – місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, передали до суду. Петренка підозрюють у злочинах, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю).

Водночас справа, відкрита військовою прокуратурою за фактом службового недбальства військових, майже рік перебувала в слідчих органах, а потім була закрита. Влітку 2018 року через суд потерпіла сторона домоглась поновлення розслідування.