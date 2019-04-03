Уряд спрямував 1 млрд грн на Інтернет та комп’ютери для українських шкіл – МОН

Уряд спрямував 1 мільярд гривень на інтернетизацію та комп’ютеризацію українських шкіл, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 3 квітня, 700 мільйонів гривень спрямують на забезпечення доступу до Інтернету, а ще 300 мільйонів гривень – на закупівлю комп’ютерів.

«Сьогодні, у 21-му столітті, у нас є школи, які взагалі не мають доступу до Інтернету. Наприклад, на Закарпатті 12,1% таких шкіл, а в Житомирській області – 19,3%. У нас у половині українських шкіл швидкість Інтернет-підключення становить менше 10 Мбіт/с. Це означає, що там неможливо використовувати Інтернет для роботи з будь-яким освітнім контентом», – розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона бачить завданням міністерства освіти провести Інтернет у ті заклади, де доступу взагалі немає, а також забезпечити швидкість підключення для інших закладів не менше 30 Мбіт/с, а для опорних закладів та великих шкіл – до 100 Мбіт/с.

«Наше завдання – забезпечити для шкіл співвідношення бодай 1 комп’ютер на 10 учнів. Хочу повідомити, що в Україні наразі є 413 шкіл, де взагалі відсутні комп’ютери, що використовуються в освітньому процесі. А ще велика кількість шкіл, де це співвідношення значно більше, ніж 10 до 1», – заявила Гриневич.

Вона зазначила, що кошти спрямовуватимуть саме туди, де немає цих комп’ютерів і де немає відповідного співвідношення.