Українець Юрій Дмитренко здобув «срібло» в метанні диску на Invictus Games

Українець Юрій Дмитренко виборов срібну нагороду в метанні молота на змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених»), що тривають в австралійському Сіднеї.

Срібний призер поступився лише результатові американця Майкла Ентоні Сусадокарми, але випередив естонця Отта Йоесаара, а також ще кількох учасників фіналу.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі.

Уперше Ігри нескорених пройшли в 2014 році в Лондоні. Цьогоріч у змаганнях беруть участь команди 18 країн: Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірак, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Румунія, Україна, Велика Британія, США.