Українські спортсмени здобули нові медалі на Invictus Games

Українські спортсмени, які беруть участь у змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених») в австралійському місті Сіднеї, завоювали ще низку медалей.

«Золото» в командному заліку здобула команда лучників-новачків – Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач.

Майя Москвич отримала ще одну золоту медаль – серед лучниць-новачків.

«Це просто неймовірний результат. Особливо враховуючи, що спортивний лук Майя вперше взяла до рук у березні цього року», – зауважили в українській команді на іграх.

Іще одна нагорода українських лучників – «срібло» Олександра Зозуляка, теж серед новачків.

У легкій атлетиці «золото» в забігу на 1500 метрів у категорії IT7 завоював Богдан Оксентюк.

Срібну медаль у штовханні ядра в категорії IF1 має Юрій Дмитренко.

Іще одне «срібло», у стрибках у довжину в категорії IJ5, здобув Василь Омельченко.

Він же братиме участь пізніше в забігу на 400 метрів у категорії IT7 разом із Віктором Шинкаруком.

А у штовханні ядра в категорії IF4 буде змагатися Олександр Бєлобоков.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував британський принц Гаррі. Уперше Ігри нескорених пройшли у 2014 році в Лондоні.

Цього року у змаганнях беруть участь команди 18 країн: Австралії, Афганістану, Великої Британії, Грузії, Данії, Естонії, Іраку, Італії, Йорданії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, США, Франції, а також України.