Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Жовтень 2018, Київ 12:09
Новини | Суспільство

В Україну з Invictus Games повертається національна збірна

Українська збірна на «Іграх нескорених» в австралійському Сіднеї

Дивитись коментарі

В Україну з Австралії прибуває літак з національною збірною, яка брала участь в міжнародних змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених»), повідомляє міністерство оборони України.

В оборонному відомстві запросили всіх охочих долучитися до урочистої зустрічі української команди. Літак прибуває 29 жовтня о 13:25, урочистості відбудуться в терміналі D аеропорту «Бориспіль».

З 20 по 27 жовтня 15 українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі, виборювали перемоги у масштабних міжнародних змаганнях в австралійському Сіднеї. Всього українці здобули в Австралії 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG