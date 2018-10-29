В Україну з Invictus Games повертається національна збірна

В Україну з Австралії прибуває літак з національною збірною, яка брала участь в міжнародних змаганнях Invictus Games («Ігри нескорених»), повідомляє міністерство оборони України.

В оборонному відомстві запросили всіх охочих долучитися до урочистої зустрічі української команди. Літак прибуває 29 жовтня о 13:25, урочистості відбудуться в терміналі D аеропорту «Бориспіль».

З 20 по 27 жовтня 15 українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі, виборювали перемоги у масштабних міжнародних змаганнях в австралійському Сіднеї. Всього українці здобули в Австралії 7 золотих, 10 срібних і 3 бронзові медалі.