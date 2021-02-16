Колишній румунський генерал розвідки, який перейшов на бік Заходу, помер у віці 92 років

Колишній румунський генерал розвідки Іон Міхай Пачепа, який перейшов на бік Заходу, помер у віці 92 років після COVID-19.

Рональд Ричлак, співавтор книги Пачепи про дезінформацію під час радянської ери, розповів Радіо Свобода, що Пачепа помер 14 лютого в лікарні в Сполучених Штатах.

За словами Ричлака, про смерть розвідника йому повідомила дружина. За день до смерті він спілкувався із самим Пачепою, у якого почав погіршуватися стан здоров’я.

Пачепа долучився до таємної поліції Румунії Секурітате в 1951 році. На сторону Заходу він перейшов у 1978 році в ранзі генерала й радника диктатора Ніколае Чаушеску.

У Сполучених Штатах Америки президент Джиммі Картер надав Пачепі політичний притулок. Він жив під вигаданим ім’ям та захистом уряду. Двічі йому доводилося міняти ім’я та свій вигляд після викриття. За повідомленнями, Чаушеску пропонував один мільйон доларів нагороди за інформацію, яка допоможе схопити або вбити Пачепу.

У 2009 році розвідник опублікував книгу-сповідь «Обличчям до обличчя».

У 2013-му Пачепа та Ричлак працювали над книгою «Дезінформація», у якій Пачепа розповів у деталях, як радянський КДБ та розвідувальні агентства країн-союзниць працювали над просуванням дезінформації й розміщенням неправдивих новин у західних медіа.

У книзі, яка в основному написана як розповідь від першої особи, Пачепа згадував, що йому давали радянські навчальні посібники. У них, зокрема, ішлося про ранні початки дезінформаційних кампаній ще з часів царської епохи в Росії.

За словами Ричлака, відданий римо-католик Пачепа сказав йому, що однією з причин, через яку він перебрався, було те, що Чаушеску наказав йому вбити керівника румунської служби Радіо Вільна Європа.

Перший шлюб Пачепи з дружиною в Румунії закінчився ще до того, як він перебрався. За словами Ричлака, у нього залишилася друга дружина та доросла дочка.