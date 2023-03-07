Очільник Пентагону здійснив неоголошений візит до Іраку

Міністр оборони США Ллойд Остін здійснив неоголошений візит до Іраку, щоб продемонструвати, що Вашингтон має намір зберегти свою військову присутність там майже через 20 років після того, як війська під проводом США вступили на територію Іраку і де в підсумку був повалений режим Саддама Хусейна.

«Я тут, щоб підтвердити стратегічне партнерство США та Іраку, оскільки ми рухаємося до більш безпечного, стабільного і суверенного Іраку», – написав Остін у твітері після приземлення в Багдаді.

Остін був останнім командувачем збройних сил США в Іраку.

«Те, що (Ірак) почує від нього, це зобов’язання зберегти присутність наших сил, але це стосується не лише військового інструменту. Сполучені Штати в цілому зацікавлені в стратегічному партнерстві з урядом Іраку», – про це, як передає агенція Reuters, сказав журналістам високопоставлений чиновник оборонного відомства США.

Останніми роками Ірак і США домовилися перейти до небойової ролі очолюваних США сил міжнародної коаліції в Іраку та зосередитися винятково на навчанні та консультуванні сил безпеки.

Зараз в Іраку дислокується близько 2500 американських військових. Бази з американцями неодноразово зазнавали ракетних ударів.