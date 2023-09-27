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В Іраку через пожежу на весіллі загинули понад 100 людей

Пожежа сталася ввечері 26 вересня в районі Хамданія іракської провінції Ніневія, приблизно за 335 кілометрів на північний захід від Багдада

Понад 100 людей загинули і 150 зазнали поранень під час пожежі на весіллі, що сталася на півночі Іраку.

Пожежа охопила великий зал для проведення заходів після того, як під час святкування запалили феєрверк, повідомило з посиланням на місцеву цивільну оборону агентство Reuters. Водночас офіційної інформації про причини пожежі поки не було.

Як пише агентство AP, влада попередила, що кількість жертв може зрости.

Пожежа сталася ввечері 26 вересня в районі Хамданія іракської провінції Ніневія. Ця територія, переважно населена представниками християнської меншини Іраку, розташована недалеко від міста Мосул і приблизно за 335 кілометрів на північний захід від Багдада.

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