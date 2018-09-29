В Ірані зафіксовані численні смерті від уживання алкоголю

Щонайменше 24 людини загинули в Ірані внаслідок уживання алкогольних напоїв, повідомили 29 вересня іранські інформаційні агентства.

Найбільша кількість загиблих зафіксована в південному портовому місті Бандар Аббас, де, за даними інформаційного агентства ISNA, загинули 16 людей.

«Число людей, госпіталізованих через отруєння алкоголем, досягла 168. 16 із них, на жаль, втратили життя, вісім – у критичному стані», – вказала речниця медичної школи провінції Фатемех Норузян.

Керівник поліції в місті Бандар-Аббас Есмаїл Машаєх сказав ISNA, що подружня пара була заарештована за підозрою у виробництві алкогольного напою, також був затриманий імовірний продавець забороненої в Ірані продукції.

Урядові інформаційні агентства IRNA цитує службу з питань надзвичайних ситуацій, що 264 людини, отруєні алкоголем, госпіталізовані в кількох провінціях країни.

Після перемоги ісламської революції 1979 року алкоголь був заборонений в Ірані. Попри заборону, багато іранців п’ють алкогольні напої, доступні на чорному ринку.

В останні роки зафіксовано кілька випадків отруєння алкоголем. З 2014 року в Ірані відкриті лікувальні центри для алкоголіків.