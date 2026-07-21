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Новини | Міжнародні

Іран застерігає Болгарію від надання США можливості використовувати свої бази

Есмаїл Бакай 21 липня заявив, що будь-яка участь та співпраця у підготовці та здійсненні атак США «буде рівносильна співучасті у вчиненні злочину агресії та воєнних злочинів».
Есмаїл Бакай 21 липня заявив, що будь-яка участь та співпраця у підготовці та здійсненні атак США «буде рівносильна співучасті у вчиненні злочину агресії та воєнних злочинів».

Речник Міністерства закордонних справ Ірану застеріг Болгарію від надання Сполученим Штатам можливості використовувати свої бази для військових операцій проти Ірану.

Есмаїл Бакай 21 липня заявив, що будь-яка участь та співпраця у підготовці та здійсненні атак США «буде рівносильна співучасті у вчиненні злочину агресії та воєнних злочинів».

Прем’єр-міністр Болгарії Роман Радев оголосив, що звернеться до парламенту за схваленням розміщення до восьми американських літаків-заправників на авіабазі в країні, яка є членом НАТО та Євросоюзу.

Байкай сказав, що він здивований заявами Радева, і сказав: «Надання території однієї держави для використання іншою державою з метою вчинення акту агресії проти третьої держави вважається актом агресії».

Він висловив сподівання, що болгарський парламент виступить проти прохання надати Сполученим Штатам дозвіл на використання авіабази країни.

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