Помпео в ООН запропонує продовжити ембарго на постачання зброї Ірану

Державний секретар США Майк Помпео 30 червня звернеться до Ради безпеки ООН, щоб запропонувати продовження ембарго на постачання зброї до Ірану. Термін чинного ембарго завершується в жовтні, нагадує Держдепартамент США.

Сполучені Штати наполягають, щоб продовження обмежень щодо Тегерана мало невизначений термін, але Росія та Китай, які мають право вето, виступають проти цього.

Помпео заявив, що сподівається, що «весь світ» зрозуміє необхідність продовження ембарго.

Минулого тижня США офіційно попросили Раду безпеки продовжити ембарго, обсяг якого може бути скорочений із початку жовтня в межах реалізації ядерної угоди 2015 року між Тегераном та світовими державами.

У травні 2018 року США вийшли з ядерної угоди та повернули санкції щодо Ірану.

Експерти вважають, що в разі скасування ембарго Росія та Китай можуть підписати угоди про постачання озброєнь Тегерану.