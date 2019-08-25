В Ірані вирішили дозволити жінкам подивитися один футбольний матч

В Ірані, де діє заборона жінкам відвідувати футбольні матчі на стадіонах, вирішили скасувати цю заборону для відбірного матчу до чемпіонату світу.

Як заявив заступник міністра спорту Джамшид Тагізаде, якого цитує державне агентство IRNA, жінки зможуть прийти на стадіон «Азаді» в Тегерані на кваліфікаційний матч команди Ірану проти Камбоджі 10 жовтня.

Із заяви не видно, що цей виняток міг би бути чинним і в інших випадках.

У червні президент ФІФА Джанні Інфантіно надіслав листа до Федерації футболу Ірану з вимогою вжити «конкретних заходів» і дозволити жінкам відвідувати стадіони. Він пригрозив санкціями в разі відмови, але не уточнив, якими саме. Коментатори припускали, що покаранням могла бути втрата очок у кваліфікаційних матчах до чемпіонату світу з футболу серед чоловіків 2022 року в Катарі або й вилучення з цих престижних змагань. Тим часом футбольна збірна Ірану – одна з найсильніших в Азії.

Ісламська влада Ірану заявляє, що забороною відвідувати стадіони береже жінок від лайки, яка лунає від уболівальників-чоловіків. Цю заборону, що діє вже кілька десятків років, лише зрідка знімали для окремих груп глядачок.

Раніше цього місяця правоохоронці в Тегерані арештували чотирьох жінок, за повідомленнями, за спробу пройти на стадіон у чоловічому вбранні. Як повідомила правозахисна організація «Г’юман райтс воч», їх звільнили з-під варти через п’ять днів під заставу і будуть судити за обвинуваченням у намаганні нелегально потрапити на стадіон.

За повідомленнями, тоді арештували загалом шість жінок, але про долю ще двох нічого не повідомляли.

Заборону жінкам відвідувати «чоловічі» спортивні змагання критикував президент Ірану Хасан Роугані, але впливові консерватори, включно з генеральним прокурором країни, наполягають, що заборона має лишатися.