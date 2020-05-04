Парламент Ірану проголосував за грошову реформу

Парламент Ірану проголосував за затвердження грошової реформи, що має на меті в умовах гіперінфляції останнього часу прибрати чотири нулі з деномінацій знеціненої грошової одиниці.

Відповідно до реформи, новий іранський томан замінить 10 000 іранських ріалів. За долар США нині офіційно дають близько 42 000 ріалів, а «вуличний курс» становить на 4 травня близько 156 000 ріалів за долар.

Закон про реформу ще має схвалити Рада вартових Конституції, специфічний наглядовий орган у системі ісламської влади в Ірані.

Після затвердження центральний банк Ірану матиме два роки на те, щоб підготувати перехід на томан.

Томан уже був грошовою одиницею Ірану в XIX – на початку XX століття і первісно складався з 10 000 динарів. Коли в 1930-х роках запроваджували ріали, 1 томан міняли на 10 ріалів; у розмовній мові в Ірані й досі ціни переважно рахують у «томанах», тобто в десятках ріалів.

Через те, що економіка Ірану потерпає від санкцій – до 2015 року міжнародних, а останніми роками поновлених санкцій США, – і грошова одиниця знецінилася, нинішню грошову реформу з деномінацією у країні готували вже кілька років. Уряд країни схвалив її план улітку 2019 року.