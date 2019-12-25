В Ірані обмежили доступ до інтернету напередодні можливих протестів

У кількох провінціях Ірану перекрили мобільний доступ до іноземних сайтів в інтернеті напередодні можливих демонстрацій протесту – за наказом «органів безпеки», повідомило напівофіційне агентство ILNA, посилаючись на джерело в Міністерстві зв’язку й інформаційних технологій країни.

«Як повідомило це джерело, можливо, закриття міжнародного мобільного доступу охопить і більше провінцій», – пише агентство.

Наразі, мовиться в повідомленні, перекриття доступу стосується провінцій Альборз, Курдестан і Занджан у центрі й на заході Ірану і провінції Фарс на півдні. Загалом в Ірані 31 провінція.

Останнім часом у соцмережах поширюють заклики вшанувати 26 грудня пам’ять убитих під час розгону листопадових акцій протесту проти підвищення цін на бензин і поновити ці протести.

Як повідомляла правозахисна організація Amnesty International, у перебігу придушення тих протестів були вбиті принаймні 304 людини.

Тоді в розпал протестів інтернет вимикали по всій країні на тиждень, але активістам вдавалося передати фотографії вбитих і сцен насильства.

Іранські посадовці звинуватили в подіях «бандитів», пов’язаних із «ворогами» за кордоном, а також США, Ізраїль і Саудівську Аравію.