Президент Ірану вирушив до Катару на зустріч країн-експортерів газу для посилення зв’язків у Перській затоці

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив про намір зміцнити торговельні та політичні зв’язки з країнами Перської затоки під час конференції країн-експортерів газу в Катарі. Це перший візит президента Ірану до Катару за 11 років.

«Іран є одним із засновників Форуму країн-експортерів газу, тому що ми входимо до трійки найважливіших країн-виробників та експортерів газу», – сказав Раїсі 20 лютого перед від’їздом до Катару.

Цей візит став третьою закордонною поїздкою ультраконсерватора Раїсі з моменту вступу на посаду в серпні минулого року.

Експерти форуму з 11 осіб розпочали зустрічі 20 лютого, переговори на рівні міністрів призначено на 21 лютого, а саміт глав держав та урядів – на 22 лютого.

У очолюваного шиїтами Ірану часто були складні відносини з багатьма сунітськими країнами Перської затоки, особливо з Саудівською Аравією, оскільки ці дві країни борються за вплив на Близькому Сході. Але в останні роки багато країн регіону прагнуть зміцнити зв’язки з Тегераном.

Об’єднані Арабські Емірати у грудні запросили Раїсі з візитом, а міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив 19 лютого, що країна має намір запланувати п’ятий раунд прямих переговорів з Іраном, незважаючи на «відсутність суттєвого прогресу» у попередніх раундах з низки складних питань.

Ер-Ріяд і Тегеран розірвали дипломатичні відносини в 2016 році після того, як іранські протестувальники напали на дипломатичні місії Саудівської Аравії після страти в Ер-Ріяді відомого священнослужителя-шиїта.

На держави-члени Форуму країн-експортерів газу, Росію, Катар, Іран, Лівію, Алжир та Нігерію, разом узяті припадає понад 70 відсотків розвіданих запасів газу. Іншими членами є Болівія, Єгипет, Екваторіальна Гвінея, Трінідад та Тобаго і Венесуела. ОАЕ, Перу, Норвегія, Малайзія, Ірак, Ангола та Азербайджан є країнами-спостерігачами.

Оскільки в Європі зростають побоювання, що Росія вторгнеться в Україну, ціни на природний газ майже вдвічі перевищують рівень кінця 2020 року.