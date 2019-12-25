В Ірані розбився військовий літак

В Ірані, у провінції Ардабіль на північному заході країни, розбився військовий літак-винищувач, повідомили державні засоби інформації.

За повідомленнями, йдеться про МіГ-29 радянської розробки – пілот випробовував літак після недавнього ремонту. Літак врізався в гірське пасмо поблизу згаслого вулкана Сабалан.

На місце події вирушили рятувальні групи, але через погану погоду ще не змогли знайти місце падіння, повідомляють іранські агентства.

На цей час іще немає даних про долю екіпажу.

Іран має на озброєнні старі військові літаки зі США, куплені ще до Ісламської революції 1979 року, а також радянські/російські літаки МіГ і Су. Через західні санкції, що тривають десятиліттями, країні важко підтримувати свою авіацію в доброму стані.