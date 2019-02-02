Іран: одна людина загинула, п’ятеро поранені внаслідок нападу на військову базу

Одна людина загинула, п’ятеро поранені внаслідок нападу на військову базу Басідж у місті Нікшахрі на південному сході Ірану.

Державне телебачення повідомило, що напад стався під час ранкової церемонії підняття прапора.

Заступник губернатора провінції Систан і Белуджистан Мохаммад Хаді Мараші розповів агентству IRNA, що всі шість жертв були членами напіввійськової організації «Басідж», яка є частиною елітного збройного формування «Корпусу вартових Ісламської Революції».

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальності за напад.