США заявили, що Іран визнав «помилку» в нападах в Ормузькій протоці

Високопосадовці США заявили, що Іран приватно визнав помилку щодо ударів по комерційних суднах в Ормузькій протоці і хоче відновити переговори з адміністрацією Дональда Трампа, тоді як Вашингтон вимагає від Тегерана публічного зобов’язання зберегти відкритим один з найжвавіших судноплавних шляхів світу.

Під час неформальної телефонної розмови з журналістами 10 липня чиновники повідомили, що, як очікується, 11 липня іранські представники зустрінуться з оманськими посередниками у зв’язку з відновленням непрямих переговорів зі США. Вони охарактеризували цю зустріч як вирішальний тест на те, чи зможе дипломатія вистояти після конфронтації в Перській затоці цього тижня.

За словами офіційних осіб, представники Ірану повідомили американським співрозмовникам, що напади на комерційне судноплавство були помилкою, і сказали, що хочуть продовження переговорів.

«Вони повернулися за стіл переговорів і сказали: «Ми помилилися. Ми зробили помилку. Давайте продовжувати переговори», – сказав один високопосадовець США.

За словами чиновників, Тегеран у непублічних розмовах приписав відповідальність за ці атаки «непокірній» фракції прихильників жорсткого курсу, яка, на його думку, намагалася зірвати переговори з Вашингтоном.

За їхніми словами, Білий дім хоче, щоб Іран публічно визнав це, аргументуючи це тим, що непублічних запевнень недостатньо після того, що Вашингтон розглядає

Високопосадовці заявили, що найближчим пріоритетом адміністрації Трампа є отримання публічної заяви від Ірану про те, що всі судноплавні шляхи через Ормузьку протоку відкриті, і що комерційні судна більше не будуть мішенями для обстрілів.



«Вони або зроблять нам цю заяву, або ми не матимемо хорошого результату», – сказав один чиновник.



Вашингтон очікує, що Тегеран після переговорів в Омані заявить, що морський рух через стратегічний водний шлях повернеться до доконфліктного стану.

Чиновники відмовилися уточнити, яких заходів буде вживати Вашингтон, але сказали, що президент США Дональд Трамп санкціонував військовий та економічний тиск, якщо Іран продовжуватиме ворожі дії. Наголошуючи на тому, що дипломатія залишається бажаним курсом адміністрації Трампа, посадовці неодноразово заявляли, що вікно для переговорів звужується.



Вашингтон вважає, що веде переговори з іранськими колегами, які мають повноваження досягти угоди, але посадовці додали, що криза в Ормузькій протоці викликала сумніви щодо здатності Тегерана виконати будь-які зобов’язання.

Офіційні особи посилаються на можливі розбіжності всередині Ірану. Високопосадовці США також припустили, що в Ірані може розгортатися боротьба за владу щодо виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в червні.



За їхніми словами, представники Ірану заявили, що напади на комерційне судноплавство були здійснені внутрішньою фракцією, яка виступала проти переговорів з Вашингтоном.



Однак США заперечили це пояснення. Один чиновник заявив, що Вашингтон вважає, що Іран був заскочений зненацька обсягом комерційного трафіку, що використовує південний морський шлях вздовж узбережжя Оману, який, на думку американських чиновників, залишатиметься відкритим згідно з меморандумом про взаєморозуміння.



Відновлення дипломатичних зусиль відбулося після кількох днів загострення напруженості після того, як напади на комерційні судна в Ормузькій протоці призвели до військових ударів США та поновлення санкцій, перш ніж обидві сторони погодилися повернутися до переговорів за посередництва Оману.



Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 10 липня звинуватив Вашингтон у порушенні червневого меморандуму про взаєморозуміння через нові санкції США. У дописі в соцмережі X він сказав, що «може бути лише взаємне дотримання» та стверджував, що Тегеран виконав свої зобов’язання, тоді як Сполучені Штати – ні.