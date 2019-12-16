Іран утримує тисячі людей за ґратами після листопадових протестів – Amnesty International

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що іранська влада продовжує «кампанію жорстоких репресій» після протестів, які в листопаді відбулися в усій країні. У повідомленні, опублікованому 16 грудня, базована в Лондоні організація вказує, що влада заарештувала тисячі протестувальників, журналістів, правозахисників та студентів.

«Свідчення очевидців говорять про те, що майже одразу після того, як влада Ірану вчинила масове вбивство сотень учасників загальнонаціональних акцій протесту, вона продовжила організовувати широкомасштабні репресії», – заявив керівник відділу Amnesty International з Близького Сходу та Північної Африки Філіп Лютер.

«Дітей до 15 років затримували разом з дорослими, в тому числі в тюрмі Фашафує, в провінції Тегеран, відомій катуваннями та іншими видми жорстокого поводження. Інші місця, де утримуються затримані, – це військові казарми та школи», – йдеться у повідомленні.

Протести в Ірані спалахнули в середині листопада після того, як уряд заявив про зростання цін на паливо на тлі американських санкцій. Тоді, за даними правозахисників, загинули 304 людини. ООН заявила, що має інформацію про щонайменше 12 загиблих дітей. Іранські чиновники відкидають ці цифри, називаючи їх «брехнею».