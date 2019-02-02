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02 Лютий 2019, Київ 17:22
Новини | Міжнародні

Іран заявляє про успішні випробування нової крилатої ракети

Іран стверджує, що крилата ракета Hoveizeh здатна досягати цілей на відстані 1 350 кілометрів

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Іран заявляє про успішні випробування нової крилатої ракети із 1 350-кілометровим радіусом дії.

За словами міністра оборони Ірану Аміра Хатамі, ракета Hoveizeh точно вдарила по цілі на відстані 1 200 кілометрів.

Він стверджує, що ракета була повністю вироблена в Ірані, тобто без міжнародної допомоги.

США називали однією з причин свого виходу з іранської ядерної угоди 2015 року її неспроможність запобігти іранським розробкам ракет, спроможних загрожувати Ізраїлю.

Ухвалена у 2015 році резолюція Ради безпеки ООН під номером 2231 закликає Тегеран протягом вісьмох років утриматися від розробки ракет, здатних переносити ядерну зброю.

Водночас Іран стверджує, що ці ракети не можуть переносити ядерні боєголовки.

Випробування не може бути перевірене незалежними сторонами. Іран часто перебільшує можливості своєї зброї.

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