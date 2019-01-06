Центробанк Ірану повідомив про спосіб підняти вартість знеціненого через санкції ріала

Центральний банк Ірану повідомив, яким способом планує підняти вартість національної грошової одиниці ріала, що значно потерпіла внаслідок економічної кризи у країні, а потім і через відновлення санкцій США. Як заявив керівник центробанку Абдолнасер Гемматі, якого цитують засоби інформації Ірану, він уже подав на розгляд уряду проект закону про деномінацію ріала за коефіцієнтом 10 тисяч до 1 – знімаючи з банкнот по чотири нулі.

«Сподіваюся, цю справу можна буде завершити якнайшвидше», – додав він.

Для цього проект закону має схвалити уряд і подати на розгляд парламенту, його має схвалити парламент і затвердити Рада вартових Конституції – специфічний іранський орган, який, серед інших завдань, перевіряє на відповідність ісламському праву країни нових законодавчих актів.

Іранський ріал протягом 2018 року втратив понад 60 відсотків своєї вартості, хоча останніми тижнями дещо відновив позиції. У 2018-му інфляція в Ірані склала майже 40 відсотків. Станом на 6 січня валютообмінні сайти подають реальну вартість ріала як близько 110 тисяч за 1 долар США. До цього спричинилася економічна криза, а потім повернення санкцій США, які були зупинені 2015 року за умовами «ядерної угоди» між Іраном і шістьма світовими державами.