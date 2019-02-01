Іран відзначає 40-у річницю Ісламської революції, внаслідок якої був повалений шах і покладений край 2500-річній монархії.

1 лютого 1979 року до Ірану з Франції після 14 років вигнання повернувся аятолла Рухолла Хомейні. Він став лідером Ісламської республіки Іран.

О 9:33 1 лютого по всьому Ірану пролунали сирени. Це точний час, коли 40 років тому в Тегерані сів літак із Хомейні на борту.

Річницю революції в Ірані відзначають протягом 10 днів. Урочистості завершаться 11 лютого, у день, коли послідовники аятоли Рухолли Хомейні скинули монарха, підтримуваного США, шаха Резу Пехлеві.

1 лютого тисячі людей зібралися у мавзолеї Хомейні у Тегерані, де військовий оркестр виконував революційні гімни.

Аятолла Ахмад Джаннаті, голова впливової Асамблеї експертів Ірану, розкритикував тих, хто шукає співпраці зі Сполученими Штатами. «Могутність Америки йде на спад, ми не повинні боятися Америки», – додав Джаннаті.