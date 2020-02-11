Іран відзначає 41-шу річницю ісламської революції

Президент Ірану Хасан Роугані привітав співвітчизників із черговою річницею ісламської революції 1979 року і закликав іранців узяти участь у майбутніх парламентських виборах. Десятки тисяч іранців вийшли на вулиці Тегерана та інших міст 11 лютого на щорічні урочистості.

Роугані закликав виборців «не бути пасивними» під час голосування 21 лютого, попри «можливі скарги та критику» через масовий недопуск на вибори кандидатів, серед яких 90 чинних депутатів.

Святкування відбувається на тлі наростання незадоволення людей станом економіки, яка відчуває тиск санкцій США, та міжнародною ситуацією навколо Ірану після збиття у січні українського пасажирського літака.