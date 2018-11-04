В Ірані відсвяткували річницю захоплення посольства США

В Ірані влаштували традиційне святкування річниці захоплення посольства США в Тегерані під час Ісламської революції 1979 року.

Тисячі людей зібралися в Тегерані біля комплексу будов колишнього посольства на організовану владою демонстрацію, яку транслювали на телебаченні у прямому ефірі. Учасники спалили прапор США і зображення президента США Дональда Трампа і вигукували гасла на кшталт «Смерть Америці».

Святкування відбулося 4 листопада буквально за лічені години до того, як 5 листопада США поновлюють чинність значної частини санкцій проти Ірану – зокрема, проти нафтового сектору країни.

Виступаючи на мітингу, командувач впливового елітного військового формування, Корпусу вартових Ісламської революції, генерал Могаммад Алі Джафарі, пообіцяв, що Іран «переможе в цій економічній війні, і провал санкційного проекту неминучий».

Схожі заходи відбулися і в інших містах країни.

Попереднього дня, 3 листопада, верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї заявляв, що санкції США є елементом давньої традиції ворожого ставлення Вашингтона до Тегерана, але стверджував, що Іран завжди виходив із таких протистоянь переможцем.

Натомість президент Ірану Хасан Роугані, який також очолює уряд країни, напередодні казав, що Іран може зазнати труднощів після поновлення санкцій США. «Попередніми місяцями ситуація для народу була складна, і може бути складною і наступними місяцями», – сказав він на засіданні уряду 31 жовтня.

США почали в серпні першу хвилю поновлення своїх санкцій проти Ірану, які були зупинені завдяки «ядерній угоді» 2015 року про іранську ядерну програму; Вашингтон твердить, що Тегеран, мовляв, «підриває дух» тієї угоди. Інші країни-сторони багатосторонньої угоди, а також міжнародні організації, такі, як МАГАТЕ, навпаки, підтверджують, що Іран повністю дотримується угоди, і не мають намірів поновлювати свої санкції.

Друга хвиля санкцій США, спрямована проти енергетики, кораблебудування, мореплавства й фінансового сектору Ірану, має набути чинності 5 листопада. Обмеження, за планом Вашингтона, зокрема, мали б звести експорт іранської нафти до нуля. Але наразі США надали восьми країнам тимчасовий виняток зі своєї заборони купувати іранську нафту. До цих країн не належить жодна з європейських. Європейський союз нині розробляє заходи, як захистити своїх членів від санкцій США у зв’язку з тим, що ЄС не має наміру припиняти торгівлю з Іраном.

4 листопада 1979 року войовничі іранські студенти, підбурювані ультрарелігійними колами, ввірвалися в будівлю посольства США в Тегерані і захопили в заручники 52 американців, яких утримували 444 дні після того, як Вашингтон відмовився видавати Іранові на суду скиненого іранського шаха Могаммада Резу Пахлаві. Відтоді дві країни не мають дипломатичних відносин.