У столиці Ірану обрали мера втретє за 18 місяців

У столиці Ірану Тегерані обрали мера втретє за 18 місяців.

Відповідно до результатів голосування, перемогу на виборах здобув 54-річний Піруз Ханачі. Згідно з процедурою, його кандидатуру протягом 10 днів має затвердити Міністерство внутрішніх справ Ірану.

Ханачі – професор архітектури в Тегеранському університеті, раніше був заступником міністра доріг і міського розвитку Ірану.

Його попередником на посаді був Мохаммад Алі Афшані, який повернувся з пенсії у травні, щоб стати мером. Проте у вересні був ухвалений закон, який забороняє людям, що вийшли на пенсію, обіймати державні посади. У зв'язку з цим Афшані залишив крісло міського голови.

До цього посаду мера посідав Мохаммад Алі Наджафі, який був обраний у травні 2017 року. Він покинув посаду в березні у зв'язку зі станом здоров'я.

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