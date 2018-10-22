CША провели з системою SWIFT переговори про відключення Ірану

Сполучені Штати провели переговори з системою міжбанківської передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи. Про це Reuters заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

За його словами, Вашингтон наполягає, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як у 2012 році, до підписання ядерної угоди. У США немає більшості в раді директорів SWIFT, однак Білий дім може запроваджувати санкції щодо системи доти, доки вона не відключить Іран.

Мнучин наголосив, що його відомство визначить банки, які зможуть здійснювати операції з Тегераном для постачання гуманітарної допомоги.

Відносини Вашингтона і Тегерана загострилися в травні. Тоді президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном і поетапне відновлення санкцій проти нього. Американська та ізраїльська влада впевнена, що укладений три роки тому договір дозволяв іранцям отримати кошти на таємну розробку ядерної зброї. У Тегерані заперечують звинувачення. Євросоюз не погодився зі США і заявив про розробку заходів, які дозволять ухилитися від дотримання американських санкцій.

Договір про згортання Тегераном своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій було підписано в 2015 році Іраном з одного боку і США, Францією, Великою Британією, Росією, Китаєм, Німеччиною – з іншого.