Іранський президент не прийняв відставку міністра закордонних справ

Президент Ірану Хасан Роугані не прийняв відставку міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа. Про намір завершити роботу в зовнішньополітичному відомстві сам Заріф написав увечері 25 лютого в мережі Instagram. Про причини відставки він не повідомляв.

Іранська служба Радіо Свобода пише, що раніше Роугані подякував міністру за службу, але не став уточнювати, чи прийме відставку.

27 лютого Заріф мав відвідати засідання комітету ООН з прав людини, але його поїздка була скасована.

Мохаммад Джавад Заріф очолює іранське зовнішньополітичне відомство від серпня 2013 року, коли замінив на цій посаді Алі Акбара Салехі, нинішнього голову Атомної організації Ірану.

Як міністр закордонних справ Заріф очолював іранську переговорну групу зі США, Росією, Китаєм, Великою Британію, Францією та Німеччиною. 14 липня 2015 року сторони уклали знакову ядерну угоду, відому як Спільний комплексний план, згідно з яким Іран зобов'язався припинити свою ядерну діяльність у відповідь на скасування міжнародних економічних санкцій.