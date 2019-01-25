В Ірані почалися військові навчання за участі 12 тисяч солдатів

В Ірані почалися військові навчання за участі близько 12 тисяч солдатів, повідомили державні ЗМІ. На дводенних вправах армія збирається відпрацьовувати протидію агресії ворога та озброєних бойовиків.

«Під час цих військових навчань ми продемонструємо дві важливі інновації: батальйон спеціальних сил швидкого розгортання та високомобільний наступальний броньований батальйон», – заявив державному телебаченню генерал Кіюмарс Гейдарі, командувач сухопутних військ.

За його словами, навчання покажуть потенційним агресорам, що вони зустрінуться зі «швидким та руйнівним ударом» із боку іранської армії.

Іран регулярно проводить військові навчання, щоб продемонструвати готовність своєї армії.