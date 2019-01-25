Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Січень 2019, Київ 19:08
Новини | Міжнародні

В Ірані почалися військові навчання за участі 12 тисяч солдатів

Військові навчання в Ірані, 25 січня 2019 року

Дивитись коментарі

В Ірані почалися військові навчання за участі близько 12 тисяч солдатів, повідомили державні ЗМІ. На дводенних вправах армія збирається відпрацьовувати протидію агресії ворога та озброєних бойовиків.

«Під час цих військових навчань ми продемонструємо дві важливі інновації: батальйон спеціальних сил швидкого розгортання та високомобільний наступальний броньований батальйон», – заявив державному телебаченню генерал Кіюмарс Гейдарі, командувач сухопутних військ.

За його словами, навчання покажуть потенційним агресорам, що вони зустрінуться зі «швидким та руйнівним ударом» із боку іранської армії.

Іран регулярно проводить військові навчання, щоб продемонструвати готовність своєї армії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG