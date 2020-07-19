На електростанції в Ірані прогримів вибув, влада запевняє – ніхто не постраждав

На електростанції в провінції Ісфаган у центрі Ірану 19 липня стався вибух. Офіційне інформаційне агентство IRNA заявило, що жертв немає.

За даними агенції, керівництво повідомило, що причиною стали зношені частини трансформатора на станції.

Інцидент стався через кілька днів після того, як 15 липня загорілося кілька суден в іранському порту Бушер на березі Перської затоки.

Від кінця червня відбулося вже кілька вибухів і пожеж навколо іранських військових, ядерних і промислових об’єктів.

Так, наприкінці червня в столиці країни Тегерані сталися два вибухи: один біля військового об’єкта, інший – в медичному центрі, в результаті загинули 19 людей.

2 липня також сталася пожежа на ядерному об’єкті в Натанзі. Влада заявила, що знає причину, але пообіцяла повідомити її згодом. Деякі іранські офіційні особи припустили, що напад міг бути керований кіберзлочинцями.