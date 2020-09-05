Понад 200 людей постраждали в Ірані через вибух

Іранські державні інформаційні агентства 5 вересня повідомили, що в результаті вибуху пізно ввечері 4 вересня на заході Ірану постраждали понад 200 людей.

Повідомляється, що вибух стався у сільській місцевості в провінції Ілам. Інформації про загиблих немає.

За офіційною інформацією, вибухнув балон із хлором на вантажівці. Агенція IRNA повідомила, що попередня причина аварії – «неуважність водія». Інших деталей інциденту наразі немає.

Упродовж літа на військових і цивільних об’єктах по всьому Ірану сталося кілька підозрілих пожеж та вибухів.

24 серпня влада Ірану підтвердила, що вибух в липні на головному ядерному об’єкті країни в Натанзі був «результатом диверсійних дій».