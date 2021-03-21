Іран заявив про теракт на південному сході країни

Одна людина загинула, троє були поранені внаслідок вибуху бомби на південному сході Ірану, повідомило державне агентство новин IRNA, звинувативши в нападі «терористичну групу», пов’язану з ворогами Ірану.

Як повідомляється, напад стався в місті Сараван у провінції Систан і Белуджистан.

Група, «пов’язана з глобальною високомірністю» – так в іранських ЗМІ зазвичай описують США та їхніх союзників – здійснила «вибух на одній із площ Саравана, в результаті чого загинув один і поранені троє громадян, які переходили вулицю», повідомила IRNA.

Провінція Систан і Белуджистан межує з Пакистаном, її населення в основному складають суніти белуджі.

Провінція довгий час була осередком для транскордонних нападів сепаратистів і сунітських бойовиків.

Інцидент стався майже через місяць після сутичок із контрабандистами палива у провінції. Влада Ірану заявила, що в результаті цих сутичок загинули двоє людей, у тому числі поліцейський у Саравані.

Однак Управління ООН із прав людини заявило, що загинули щонайменше 12 людей, двоє з них неповнолітні, і звинуватило іранські сили безпеки у застосуванні надмірної сили.