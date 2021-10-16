Ексглаву Центробанку Ірану засудили до 10 років тюремного ув’язнення

Суд в Ірані засудив колишнього главу Центрального банку країни до 10 років тюремного ув’язнення за порушення валютної системи Ірану. Про це 16 жовтня представник судової влади Ірану.

Крім порушення валютної системи, Валліолла Сеіф також брав участь в контрабанді іноземної валюти, повідомив державному телебаченню Забіхолла Ходеян.

За словами Ходеяна, Ахмад Арагчі, тодішній заступник Сеіфа, був засуджений до восьми років позбавлення волі за тими ж звинуваченнями.

Ходеян додав, що у справі на різні терміни ув’язнення засудили ще вісьмох людей. За його словами, засуджені мають право оскаржити вирок.

Сеіф керував Центральним банком Ірану протягом п’яти років, до 2018 року, за президентства колишнього очільника держави Гасана Рогані. Арагчі був його з 2017 до 2018 року.

Як стверджували на державному телебаченні, засуджені були причетні до порушень на валютному ринку у 2016 році, коли іранський ріал різко втратив у ціні щодо основних іноземних валют.