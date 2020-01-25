В Іраку зникли четверо співробітників французької релігійної організації

Четверо працівників французької релігійної благодійної організації зникли безвісти в Іраку, повідомила їхня організація SOS Chretiens d’Orien («Християни Близького Сходу») 24 січня .

Згідно з повідомленням, троє громадян Франції та один Іраку працюють у французькій неурядовій організації, зникли вони у Багдаді.

SOS Chretiens d’Orient, яка займається захистом переслідуваних в Іраку християн, заявила, що грошей за викуп її зниклих співробітників ніхто не вимагав.

Керівництво організації заявило на пресконференції в Парижі, що зниклі співробітники перебували у Багдаді, щоб поновити візи. Французьке міністерство закордонних справ заявило, що намагається отримати більше інформації про ситуацію.