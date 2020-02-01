В Іраку президент призначив нового прем’єра

Президент Іраку Бархам Саліх 1 лютого призначив новим прем’єр-міністром Мохаммеда Тауфіка Аллаві, поклавши край понад двом місяцям невизначеності, повідомляє державне телебачення країни.

Мохаммед Тауфік Аллаві керуватиме країною до проведення дострокових виборів. У нього є місяць для формування нового уряду. Аллаві після призначення заявив, що подасть у відставку, якщо політичні блоки намагатимуться нав’язувати йому кандидатів у різні міністерства.

В Іраку вже четвертий місяць тривають антиурядові протести. У листопаді колишній прем’єр-міністр Адель Абдул-Махді подав у відставку на тлі протестів, які спалахнули через корупцію та зниження життєвого рівня. Близько 500 протестувальників загинули внаслідок дій сил безпеки.