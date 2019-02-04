Президент Іраку заявив, що Трамп не запитував дозволу «спостерігати за Іраном»

Президент Іраку Бархам Салех заявив, що президент США Дональд Трамп не запитував дозволу «спостерігати за Іраном» із американських військових баз в Іраку.

Він відповів на слова Трампа напередодні. Той розповів, що США мають «неймовірну базу в Іраку», яку Вашингтон планує зберегти, щоб «мати змогу спостерігати за Іраном».

В Іраку перебувають близько п’яти тисяч американських військових. Вони тренують, консультують та асистують іракським силам безпеки. Війська перебувають на підставі угоди між Багдадом та Вашингтоном з метою протистоянню тероризму, підкреслив Салех. Він додав, що американські солдати мають дотримуватися цій місії.

Президент Іраку зазначив, що Конституція його країни забороняє використовувати Ірак як базу для загрози інтересам сусідніх країн.

«Не перевантажуйте Ірак своїми проблемами… Серед фундаментальних інтересів Іраку – хороші відносини з Іраном», – заявив Салех.

В інтерв’ю телеканалу CBS від 3 лютого Трамп заявив, що важливо зберігати американську військову присутність в Іраку, щоб Вашингтон міг уважно стежити за Іраном. Він пояснив, що «Іран є реальною проблемою».

Відносини між Іраном та США залишаються напруженими після рішення Вашингтона вийти із «ядерної угоди» 2015 року й відновлення санкцій проти Тегерана.