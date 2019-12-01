Парламент Іраку відправив уряд у відставку 

Парламент Іраку схвалив відставку уряду прем’єр-міністра Аделя Абделя Магді після двомісячних протестів, внаслідок яких загинули понад 400 людей.

Спікер парламенту 1 грудня заявив, що проситиме президента Бархама Салеха призначити нового прем'єр-міністра.

Абдель Магді заявив про намір подати у відставку 29 листопада, після кількох тижнів заворушень та заклику релігійного лідера Алі аль-Сістані.

Аятола аль-Сістані засудив застосування сили проти протестувальників і закликав депутатів відмовитися від підтримки чинного кабінету. Священнослужитель Іраку також закликав демонстрантів припинити акти насильства та вандалізму.

У попередніх повідомленнях 1 грудня йшлося, що іракська влада видала ордер на арешт військового високопосадовця за наказ стріляти в антиурядових демонстрантів на півдні країни.

Кілька правозахисних груп звинуватили іракські сили безпеки в застосуванні надмірного насильства для придушення протестів.

Демонстранти вітали відставку Магді, але не очікується, що вони припинять протести. Учасники цих акцій закликають до реформи політичної системи, звинувачуючи чинну владу в корупції та бідності більшої частини населення.