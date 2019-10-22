Під час антиурядових протестів в Іраку загинули 157 людей – розслідування

Під час останньої хвилі антиурядових акцій протесту у Багдаді та інших містах Іраку загинули 157 людей, встановило офіційне розслідування. У висновках, опублікованих 22 жовтня, зазначено, що серед загиблих – 149 цивільних і восьмеро співробітників силових структур. Найбільше число смертей, 111, зафіксоване в столиці Багдаді.

Демонстранти виходили на вулиці іракських міст упродовж тижня з 1 жовтня, протестуючи проти високого рівня безробіття, поганого державного адміністрування та поширеної корупції. Це були найкривавіші заворушення в Іраку з 2017 року, коли були розгромлені сили угруповання «Ісламська держава».

Розслідування встановило, що близько 70% смертей були спричинені кульовими пораненнями «в голову або груди», а снайперський вогонь по протестувальниках був відкритий з даху будівлі в центральному Багдаді. Слідчі рекомендують звільнити командувача операцією в Багдаді, відповідального за таку реакцію на заворушення, а також десятки інших високопоставлених силовиків.

«Офіцери та командири втратили контроль над своїми силами під час протестів, і це спричинило хаос», – сказано в повідомленні.

Дані розслідування оприлюднені перед новою хвилею антиурядових протестів, запланованою на 25 жовтня.