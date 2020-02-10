В Ірландії націоналісти стали третьою силою в парламенті

Дострокові вибори в Ірландії, які відбулися 8 лютого, завершили багаторічний період, коли дві політичні партії, консерватори «Фіне гел» і ліберали з партії «Фіанна фойл», визначали політику країни. За підсумками голосування націоналісти «Шинн Фейн» фактично стали третьою силою. Підрахунок голосів у деяких виборчих округах ще триває.

Мері Лу Макдональд, лідерка «Шинн Фейн», яка виступає за об’єднання Ірландії з британським регіоном Північна Ірландія, заявила про готовність до коаліційних переговорів. Вона висловила прагнення сформувати «народний уряд». В інтерв’ю державній телерадіокомпанії RTÉ лідерка «Шинн Фейн» уточнила, що прагне покінчити з двопартійною системою.

Мері Лу Макдональд має намір провести консультації про майбутній уряд із Зеленої партією Ірландії (7,1% голосів), Лейбористською партією (4.4%), соціал-демократами (2.9%) та іншими невеликими партіями, які можуть отримати 22 крісла парламенті зі 158 деипутатів. «Шинн Фейн» для створення коаліції з цими партіями має здобути щонайменше 58 місць.

Націоналістична «Шинн Фейн» раніше вважалася політичним крилом воєнізованої Ірландської республіканської армії (ІРА), метою якої є досягнення повної самостійності Північної Ірландії від Сполученого Королівства.

Як показували 9 січня опитування на виході з виборчих дільниць, «Шинн Фейн» набирала приблизно 24,5% голосів, найбільша опозиційна партія «Фіанна Фойл» – 22,2%, а дотепер владна «Фіне гел» на чолі з прем’єром Лео Варадкаром – також 22,2%.