Ірландія: через напад чоловіка з ножем у центрі Дубліна постраждала жінка і троє дітей

Жінка і троє дітей постраждали в результаті нападу із ножем у центрі ірландського Дубліна, повідомляють у четвер агенції Reuters, AP, AFP.

За повідомленнями, поранень зазнав і сам підозрюваний. Йому, за попередніми даними, 50 років, він вже затриманий.

Інцидент стався вдень у центрі міста, біля школи. Люди, які проходили повз, втрутилися в інцидент, що, як каже поліція, запобігло більш серйозним наслідкам.

Правоохоронці поки розглядають подію як «окремий напад», без ознак тероризму.

30-річна потерпіла жінка госпіталізована з серйозними травмами, допомога медиків також знадобилася 5-річній дівчинці. Двоє інших дітей, 5-річний хлопчик і 6-річна дівчинка, зазнали менш серйозних травм.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що шокований інцидентом.

Правоохоронці проводять розслідування обставин і мотивів нападу.