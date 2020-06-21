Один чоловік загинув, ще вісім поранені після нападу на Житомирщині – прокуратура

Один чоловік загинув, ще вісім людей отримали поранення після нападу в кафе в Іршанську на Житомирщині в ніч на 21 червня, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем та відвідувачем кафе виник конфлікт, причини та обставини якого встановлюються. Чоловіки вийшли із приміщення кафе, де нападник завдав ножового поранення потерпілому. У подальшому громадянин поранив ножем ще 8 осіб, які намагалися його заспокоїти. Після скоєного нападник втік з місця події на автомобілі», – заявили в прокуратурі.

У поліції та Офісі генерального прокурора повідомили, що чоловіка розшукують.