На півдні України може запрацювати пілотний проєкт з іригації землі – голова ОДА

Голови трьох обласних державних адміністрацій проситимуть уряд запровадити на півдні України пілотний проєкт з відновлення зрошувальної системи. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький.

Проєкт розпорядження Кабінету міністрів схвалять на зустрічі голів трьох областей – Одеської, Миколаївської і Херсонської, яка відбудеться 24 березня.

«Найбільша проблема із цим в Одеській області, тому що сьогодні зрошування – це вартість електроенергії. Якщо в Одеській області воду треба піднімати на 100–150 метрів, то на Херсонщині вона йде в «самотік». Ми повинні переходити на новітні технології, на крапельне зрошування», – заявив Гриневецький.

Як також повідомив голова Одеської ОДА, він обговорив проблеми зрошування із прем’єр-міністром. Чиновник повідомив Денису Шмигалю, що адміністрація провела спільну колегію і підписала меморандум із Державним агентством водних ресурсів України. Вже відомо, що на реконструкцію частини зрошувальної системи області, так званої «Нижньодністровської», залучатимуть кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. Про побудову нових споруд для зрошування поки не йдеться, тільки про реконструкцію ще радянських мереж.

У травні 2020 року фермери півдня Одеської області повідомляли про надвисокі втрати врожаю через посуху. Один з фермерів, Василь Сердюченко, навіть скоїв самогубство через скрутне економічне становище.