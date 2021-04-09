Важка атлетика: Ірина Деха – абсолютна чемпіонка Європи

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що триває в Москві, українка Ірина Деха виборола золоту нагороду у ваговій категорії до 76 кг. Харків’янка показала 113 кг у ривку, 135 кг у поштовху, а в сумі двоборства підняла 248 кг. Це дозволило українці стати абсолютною чемпіонкою континенту. «Срібло» та «бронзу» вибороли росіянки Ірина Сотієва та Анастасія Романова.

Ірина Деха вдруге стала чемпіонкою Європи. Раніше цей титул вона здобувала у 2016 році. Деха – четверта українка, яка двічі підіймалася на вищу сходинку п'єдесталу на континентальній першості з важкої атлетики. Дворазовими чемпіонками Європи також були українки Ольга Коробка (2006–2008 роки, понад 75 кг), Наталія Троценко (2008, 2009 роки, до 53 кг) та Ірина Паратова (2013, 2015 роки, до 53 кг).

Раніше абсолютною чемпіонкою Європи стала інша українка Каміла Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг. Також в активі збірної України бронзова нагорода Дмитра Вороновського і мала «бронза» Ангеліни Ломачинської в ривку.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Росії триватиме до 11 квітня.