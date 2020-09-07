Помер відомий чеський режисер, володар премії «Оскар» Їржї Менцель

У віці 82 років помер режисер, актор і письменник Їржі Менцель.. Про смерть режисера, яка сталася 5 вересня, повідомила його дружина Ольга Менцельова.

Їржі Менцель – автор понад 20 кінофільмів, значна частина з яких присвячена життю сучасників – пересічних людей, їхній боротьбі з бюрократією, з тоталітарним режимом, насильством побутових умов, про що автор умів розповідати без прикрас, зате відкрито і захоплено.

Герої його стрічок наперкір долі вміють оригінально виходити із ситуації, часом дотепним поглядом на подію збагачують наші життєві враження й переживання. Найближчою до поглядів самого режисера була творча позиція відомого чеського письменника Богуміла Грабала (1914 – 1997), на основі гуманістичних творів якого сформована значна частина його фільмів.

Режисер Їржі Мецель був відомий і своєю громадянської позицією, небайдужістю до зла, агресії, тоталітаризму. Зокрема, у квітні 2014 року від поставив свій підпис під заявою уряду Богустала Соботки про невизнання анексії Криму владою Росії.

Їржі Менцель був викладачем кіно і телевізійного факультету Академії музичних мистецтв у Празі (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze – FAMU), а також закордонним членом Американської академії кіномистецтв.

Найбільшу славу і популярність Їржи Менцелю принесла його стрічка «Поїзди під пильним спостереженням» («Ostře sledované vlaky», 1966 року), створена за романом Богуміла Грабала.

У 1967 році «Поїзди під пильним спостереженням» як найкращий іноземний фільм здобув «Оскара» – найвищу премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Ще один його фільм – «Я обслуговував англійського короля» (Obsluhoval jsem anglického krále, 2006 року) – створений також на основі твору Богуміла Грабала. Він був удостоєний «Чеського лева» – найвищої національної нагороди як найкращий фільмом 2006 року.