На південному заході Ісландії почалося виверження вулкану, але столичний аеропорт працює

На тлі сейсмічної активності останніми тижнями на південний захід від столиці Ісландії Рейк’явіка у вівторок почалося виверження вулкану

Виверження сталося на півострові Рейк’янес, неподалік рибальського містечка Гріндавік. На кадрах у мережі видно помаранчеві струмені лави і клуби диму. Влада готувалася і евакуювали за останні тижні тисячі людей із потенційної зони загрози, закривши зокрема геотермальний курорт Блакитна лагуна, відомий своїми бірюзовими водами.

Поза тим, міжнародний аеропорт Рейк’явіка залишається відкритим.

З жовтня на півострові Рейк’янес було зафіксовано тисячі землетрусів, що вважається ймовірним передвісником майбутнього виверження вулкана.

Ісландія перетинає Серединно-Атлантичний хребет, тріщину на дні океану, що розділяє Євразійську та Північноамериканську тектонічні плити. Фактично вона розташована над гарячою вулканічною точкою в Північній Атлантиці. Виверження відбуваються тут в середньому кожні чотири-п’ять років. Найбільш руйнівним за останній час стало виверження вулкана Ейяф’ятлайокютль у 2010 році.

Відтак виверження вулканів – не рідкість в Ісландії, там розташовані 33 активні вулканічні системи, що є найбільшою кількістю в Європі. Але на півострові Рейк’янес не було вивержень протягом восьми століть – до 2021 року. Відтоді відбулося три виверження, у 2021, 2022-му та на початку поточного року — усі у віддалених безлюдних районах. Вулканологи кажуть, що це може бути початком нової ери активності в регіоні.

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