Ісландія: на півострові Рейк’янес знову почалося виверження вулкану

В Ісландії вдруге за рік сталося виверження вулкана на півострові Рейк’янес за 40 кілометрів від столиці Рейк’явіка. Про постраждалих не повідомляється.

Від лави постраждало село Гріндавик, його жителів евакуювали кілька місяців тому. У ніч на четвер, 8 лютого, довелося вивезти гостей знаменитого спа-курорту «Блакитна лагуна», що розташований неподалік вулкана.



Тріщина від виверження вулкана досягла трьох кілометрів завдовжки. Фонтани лави було видно зі столиці Ісландії Рейк’явіка.



Перше за майже 800 років виверження вулкана на Рейк’янесі відбулося у 2021 році.



В Ісландії є понад 30 вулканів, що робить острів популярним серед туристів, але періодичні виверження, за заявами влади, становлять серйозну загрозу населенню. Влада евакуює жителів прилеглих міст і риє траншеї, щоб відвести потоки лави від населених пунктів.

За словами метеорологів, смог і дим, що виділяється під час вивержень, серйозно знижує якість повітря в прилеглих містах, у тому числі – в Рейк’явіку.