Муфтій Ісмагілов повідомив про облаву на мечеть у Києві, поліція заявляє про міграційну перевірку

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов повідомив про «облаву» на мечеть у Києві.

«Раніше я критикував російську владу за те, що вони влаштовують облави біля мечетей, а сьогодні те ж саме відбулось у Києві! Сьогодні п’ятниця – особливий молитовний день для мусульман, коли віряни зобов’язані прийти до мечеті і молитись. До початку молитви, десь близько дванадцятої години, до мечеті Ісламського культурного центру Києва приїхало два автобуси зі співробітниками Державної міграційної поліції, у супроводі Національної поліції, десь близько сорока екіпірованих осіб, дехто був у масках, і влаштували масову перевірку документів мусульман, що прямували до мечеті», – написав Ісмагілов.

За його словами, правоохоронці затримали 25 людей, у яких не було документів з собою.

Поліція Києва заявила, що разом зі співробітниками міграційної служби виявили 15 іноземних громадян, які не мали документів, що підтверджують їхнє законне перебування на території України. Серед них – громадяни Росії, Марокко, Азербайджану, Тунісу, Ємену, Єгипту, Казахстану, Сирії, Узбекистану та Лівії.

На них складені протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України).

Рішення про подальше перебування цих громадян на території України ухвалюватиме Державна міграційна служба.